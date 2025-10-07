В Новосибирской области утвердили запрещённые для мигрантов профессии

Правительство Новосибирской области утвердило масштабное расширение перечня профессий, недоступных для иностранных работников с 2026 года. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор региона Владимир Знатков, документ опубликован на официальном правовом портале.

Согласно новым правилам, трудовой запрет для мигрантов, работающих по патентам, распространится на сферы грузоперевозок, спортивной деятельности, социальных столовых, розничной торговли алкоголем и табачными изделиями, работы в такси и дошкольного образования.

Работодателям предоставят двухмесячный переходный период для приведения кадрового состава в соответствие с новыми требованиями. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Константина Хальзова.

Ранее сообщалось, что Государственная Дума РФ планирует рассмотреть законопроект, вводящий запрет на въезд и пребывание в России для членов семей трудовых мигрантов. Инициаторы идеи прогнозируют, что её реализация позволит снизить уровень миграции на 15–20%, поскольку документ ограничит возможность переезда семей неквалифицированных работников. По их расчётам, это приведет к снижению нагрузки на социальную инфраструктуру и сокращению бюджетных расходов на образование, здравоохранение и социальные выплаты.