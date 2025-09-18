Путин допустил возможность отмены патентной системы для трудовых мигрантов
Президент РФ Владимир Путин не исключил полной отмены патентной системы для иностранных работников, действующей в России. О такой возможности лидер заявил в ходе встречи с руководителями парламентских фракций. Инициатива исходила от лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова, на что глава государства отреагировал положительно.
«Отмена патентной системы для мигрантов — надо подумать. Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами проработать», — сказал Путин.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект о запрете въезда и пребывания в России для членов семей трудовых мигрантов. Инициаторы законопроекта прогнозируют снижение уровня миграции на 15–20%, поскольку документ ограничивает возможность переезда семей неквалифицированных работников. По их расчётам, это сократит нагрузку на социальную инфраструктуру и уменьшит бюджетные затраты на образование, медицину и соцвыплаты.