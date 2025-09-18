Путин призвал власти не делать вид, что проблем в сфере миграции нет
Обложка © Life.ru
Власть не вправе закрывать глаза на существующие сложности в миграционной политике. Такую позицию российский лидер Владимир Путин озвучил в ходе встречи с руководителями парламентских фракций.
«Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют», — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о введении запрета на въезд и пребывание в России для родственников трудовых мигрантов. Депутаты полагают, что эта мера сократит общую миграцию на 15–20%, поскольку запретит въезд членам семей работников без высокой квалификации.