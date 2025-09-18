Владимир Путин
18 сентября, 14:08

Путин призвал власти не делать вид, что проблем в сфере миграции нет

Обложка © Life.ru

Власть не вправе закрывать глаза на существующие сложности в миграционной политике. Такую позицию российский лидер Владимир Путин озвучил в ходе встречи с руководителями парламентских фракций.

«Это чувствительная сфера для граждан. И власть ни на федеральном уровне, ни на местах не должна делать вид, что проблемы не существуют», — заявил Путин.

Колокольцев назвал Россию одним из мировых центров миграционного притяжения

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит инициативу о введении запрета на въезд и пребывание в России для родственников трудовых мигрантов. Депутаты полагают, что эта мера сократит общую миграцию на 15–20%, поскольку запретит въезд членам семей работников без высокой квалификации.

