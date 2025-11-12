Молодая девушка за рулём переехала 90-летнюю пенсионерку в Иркутской области

В Железногорске-Илимском Иркутской области 23-летняя девушка при движении задним ходом на автомобиле Toyota Corona наехала на 90-летнюю пенсионерку, а затем проехала по ней. По данным ГУ МВД по региону, пенсионерка с полученными травмами была экстренно госпитализирована.

Момент ДТП с пенсионеркой в Железногорске-Илимском. Видео © Telegram / МВД38

По факту ДТП проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Известно, что водительский стаж девушки составляет менее двух лет.

