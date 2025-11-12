Россия и США
12 ноября, 01:40

Украине предрекли зиму без электричества и перелом в конфликте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Повреждённая энергетическая инфраструктура Украины, вероятно, не справится с обеспечением страны электроэнергией в полном объёме в течение зимнего периода. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.

В публикации отмечается, что, несмотря на подачу отопления, снижение температур вынудит Украину готовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб. Журнал также констатирует, что даже в центре Киева каждый день на несколько часов пропадает электричество.

Издание приходит к выводу, что грядущая зима способна стать переломным моментом в конфликте, поскольку возможности сторон по обеспечению себя ресурсами кардинально различаются.

Ранее украинские пользователи социальных сетей возмутились планами правительства повысить тарифы на электроэнергию. Согласно новому проекту, в 2026 году тариф на передачу электроэнергии вырастет на 15%, а на диспетчеризацию — на 11%.

Артём Гапоненко
