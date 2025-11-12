Трамп не вернёт в Белый дом портрет Байдена вместо фото автопера
Автоперо с подписью Байдена вместо его портрета в Белом доме. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margomartin
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращать портрет Джо Байдена в Белый дом. Вместо изображения экс-президента Трамп намерен оставить фотографию автопера — устройства для автоматической подписи документов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я так не думаю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о замене изображения автопера портретом Байдена.
Напомним, в сентябре Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника с так называемой аллеи славы в Западном крыле. Он заменил его изображением устройства для автоматической подписи. Трамп утверждал, что его предшественник не подписывал документы самостоятельно. По словам президента, автопером мог воспользоваться любой человек.
