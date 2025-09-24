Интервидение
24 сентября, 19:33

Трамп заменил портрет Байдена на стене славы в Белом доме на фото автопера

Автоперо с подписью Байдена вместо его портрета в Белом доме. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margomartin

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портрет своего предшественника Джо Байдена с так называемой аллеи славы в Западном крыле Белого дома, заменив его изображением устройства для автоматической подписи. Соответствующее видео нового оформления стены опубликовала в социальных сетях помощник американского лидера Марго Мартин.

На обнародованных кадрах видно, что на месте, где прежде находилось изображение Байдена, теперь размещено автоперо с его подписью. Ранее Трамп утверждал, что его предшественник лично не подписывал документы, добавляя, что этим устройством мог воспользоваться кто угодно без ведома бывшего президента.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / margomartin

Трамп заявил, что США при Байдене пережили 4 года беззакония и слабости
Ранее Трамп возложил ответственность за военные действия на Украине на своего предшественника Джо Байдена и главу украинского режима Владимира Зеленского. Согласно заявлению американского лидера, его главная задача — добиться прекращения сражений и не допустить дальнейшей гибели людей по обе стороны конфликта.

