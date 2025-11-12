Президент Сирии выразил надежду на поддержку России в Совбезе ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что республика рассчитывает на голос и поддержку России в Совете Безопасности ООН. В интервью The Washington Post он отметил, что у стран есть общие интересы.

«Мы нуждаемся в России, поскольку она является постоянным членом Совета Безопасности. Мы нуждаемся в том, чтобы по некоторым вопросам она голосовала на нашей стороне», – сказал глава государства.

Аш-Шараа подчеркнул, что Москва и Дамаск имеют общие стратегические интересы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений. При этом он добавил, что «вопрос Башара Асада проблематичен для России и наших отношений с ней», но сирийская сторона «сохраняет право призывать к привлечению Асада к ответственности».

Напомним, Асад с семьёй бежал из Сирии в конце 2024 года, когда вооружённые оппозиционные группы захватили столицу. Башар Асад ушёл с поста президента и нашёл убежище в России. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что Башар Асад и его семья находятся на территории РФ по гуманитарным причинам — им угрожала расправа на родине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о выдаче Асада.