Песков отказался комментировать вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Асада
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от каких-либо комментариев относительно того, поднимался ли на переговорах в Кремле вопрос о возможной выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада. Соответствующий вопрос был задан ему в ходе традиционного брифинга для журналистов.
«По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте», — заявил Песков.
Таким образом он ответил на вопрос, звучало ли со стороны президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа какое-либо требование или просьба относительно выдачи Башара Асада.
Отметим, что 15 октября в Москву прибыл Ахмед аш-Шараа, назначенный лидером Сирии на переходный период. В Кремле он провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщалось ранее, сирийский суд выдал ордер на арест Асада. Обвинения связаны с событиями в Дераа в 2011 году, городе, который стал отправной точкой для массовых протестов, переросших в гражданскую войну в Сирии.
