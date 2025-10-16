Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 09:43

Песков отказался комментировать вопрос о выдаче бывшего президента Сирии Асада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от каких-либо комментариев относительно того, поднимался ли на переговорах в Кремле вопрос о возможной выдаче бывшего президента Сирии Башара Асада. Соответствующий вопрос был задан ему в ходе традиционного брифинга для журналистов.

«По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте», — заявил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, звучало ли со стороны президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа какое-либо требование или просьба относительно выдачи Башара Асада.

Отметим, что 15 октября в Москву прибыл Ахмед аш-Шараа, назначенный лидером Сирии на переходный период. В Кремле он провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России
Лавров развеял слухи об отравлении Асада в России
Как сообщалось ранее, сирийский суд выдал ордер на арест Асада. Обвинения связаны с событиями в Дераа в 2011 году, городе, который стал отправной точкой для массовых протестов, переросших в гражданскую войну в Сирии.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Сирия
  • Башар Асад
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar