12 ноября, 06:25

Бойцы ВСУ взяли в заложники группу иностранных наёмников и потребовали выкуп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Josiah_S

Украинские военные взяли в заложники пятерых иностранных наёмников и потребовали за них выкуп. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ЛНР Виталий Киселёв, в комментарии РИА «Новости».

По его словам, инцидент произошёл в районе населённого пункта Соболевка, где бойцы 92-й бригады ВСУ захватили трёх французов и двух колумбийцев, когда те пытались бежать. Причиной задержания стал отказ наёмников продолжать участие в боевых действиях. Как сообщил Киселёв, за каждого заложника украинские военнослужащие требовали выкуп в размере 20 тысяч евро.

Ранее два предприимчивых украинца обманули американского наёмника, продав ему муляж лазерного оружия за 85 тысяч долларов. Им удалось убедить его в том, что они учёные, а их «пушка» может лазером сбивать российские дроны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
