В Армии России появились войска беспилотных систем

В Вооружённых силах России завершено формирование войск беспилотных систем. Замначальника нового рода войск, полковник Сергей Иштуганов заявил в интервью kp.ru, что определена структура, назначено командование и сформированы штатные полки и подразделения.

«Войска беспилотных систем в Вооружённых силах Российской Федерации созданы. Определена структура нового рода войск, назначен начальник, созданы органы военного управления на всех уровнях», — сказал Иштуганов в интервью военкору Александру Коцу.

По его словам, подразделения дронов уже ведут боевую работу по единому плану и взаимодействуют с другими силами группировок войск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика на должность заместителя министра обороны. Он с 26 ноября 2024 года занимал пост командующего группировкой войск «Юг». Соответствующим указом президента он также освобождён от прежней должности.