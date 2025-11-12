ВСУ начали отправлять женщин на боевые позиции из-за массового дезертирства украинских солдат. Об этом сообщают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».



В связи с массовым дезертирством командование 129-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ начало привлекать военнослужащих-женщин к выполнению боевых задач. Пока что в атаку с оружием они не идут, но их активно используют в качестве водителей военной техники на передке.

На участке фронта Меловое-Хатнее российские штурмовики расширили зону безопасности вдоль границы, продвинувшись на 500 метров по лесополосам. Расчёты ударных БпЛА «Герань-2» уничтожили позиции 3-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе Великого Бурлука.

С командирским составом в некоторых местах у ВСУ также наблюдаются проблемы. Ранее украинские боевики отказались идти на штурм по приказу нового молодого командира. 26-летнего подполковника Максима Данильчука назначили командовать бригадой в сентябре.