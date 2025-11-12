Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 07:07

ВСУ затыкают женщинами дыры в 129-й бригаде после массового дезертирства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

ВСУ начали отправлять женщин на боевые позиции из-за массового дезертирства украинских солдат. Об этом сообщают «Бесстрашные» из группировки российских войск ВС РФ «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

В связи с массовым дезертирством командование 129-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ начало привлекать военнослужащих-женщин к выполнению боевых задач. Пока что в атаку с оружием они не идут, но их активно используют в качестве водителей военной техники на передке.

На участке фронта Меловое-Хатнее российские штурмовики расширили зону безопасности вдоль границы, продвинувшись на 500 метров по лесополосам. Расчёты ударных БпЛА «Герань-2» уничтожили позиции 3-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в районе Великого Бурлука.

В ВСУ призвали обучать женщин военному делу наравне с мужчинами
В ВСУ призвали обучать женщин военному делу наравне с мужчинами

С командирским составом в некоторых местах у ВСУ также наблюдаются проблемы. Ранее украинские боевики отказались идти на штурм по приказу нового молодого командира. 26-летнего подполковника Максима Данильчука назначили командовать бригадой в сентябре.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar