На Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказ о штурме, поскольку они не уважают своего молодого комбрига. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

По данным источника, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады саботируют боевые распоряжения своего нового командира, 26-летнего подполковника Максима Данильчука. Причиной называют низкий авторитет совсем ещё «зелёного» вояки среди личного состава.

Назначение Данильчука на должность командира бригады «Магура» состоялось в сентябре. На этом посту он сменил Яна Яцишина, который руководил соединением с марта 2024 года. Официальные причины кадровых перестановок не раскрываются.

Ранее украинский командир заявил, что в октябре по небоевым причинам из ВСУ дезертировали 21 602 человека. Таким образом, украинская армия каждые две минуты теряла одного военнослужащего. Это лишь официальные данные, поэтому таких случаев может быть и больше.