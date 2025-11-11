Россия и США
11 ноября, 05:45

Элитная бригада ВСУ подняла бунт против молодого командира и отказалась идти на штурм

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

На Сумском направлении в районе Юнаковки военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказ о штурме, поскольку они не уважают своего молодого комбрига. Об этом сообщили «Бесстрашные» из группировки российских войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер».

По данным источника, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады саботируют боевые распоряжения своего нового командира, 26-летнего подполковника Максима Данильчука. Причиной называют низкий авторитет совсем ещё «зелёного» вояки среди личного состава.

Назначение Данильчука на должность командира бригады «Магура» состоялось в сентябре. На этом посту он сменил Яна Яцишина, который руководил соединением с марта 2024 года. Официальные причины кадровых перестановок не раскрываются.

Командир ВСУ рассказал о реальных потерях и ненадёжности оборудования НАТО
Ранее украинский командир заявил, что в октябре по небоевым причинам из ВСУ дезертировали 21 602 человека. Таким образом, украинская армия каждые две минуты теряла одного военнослужащего. Это лишь официальные данные, поэтому таких случаев может быть и больше.

Главные сводки, заявления и события спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
