12 ноября, 07:53

Мощная магнитная буря подарила северное сияние жителям российских регионов

Обложка © Freepik / r3dmax

В небе над Пермью утром 12 ноября можно было увидеть северное сияние. Яркие кадры природного явления опубликовал в соцсетях астроклуб «Телескоп». Житель деревни Молоково запечатлел в 7:00 звёздное небо, окрасившееся в розово-малиновые оттенки. Уникальное зрелище стало возможным благодаря мощной геомагнитной буре уровня G4-G5, при которой Kp-индекс достиг отметки 8 по девятибалльной шкале.

Кроме того, северное сияние заметили с утра жители Челябинской области. В это же время на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии, метеоролог Артём Минеев зафиксировал явление, которое для тамошних мест является привычной частью пейзажа.

Жители Камчатки показали завораживающие фото северного сияния
Жители Камчатки показали завораживающие фото северного сияния

Несколько дней назад северное сияние также побывало на Камчатке, а местные жители поделились своими завораживающими фотографиями. Яркие всполохи украсили небо над селом Аянка 8 ноября.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
