Американский журнал Foreign Affairs назвал три этапа «подчинения» Украины Россией, которые якобы разрабатывает Москва. Как говорится в статье, первый из них включает контроль над Донбассом, Новороссией, а также Харьковской, Николаевской и Одесской областями, чтобы Украина не имела доступа к морю.

Вторым этапом в статье названо прекращение огня и политические рычаги. На третьем этапе, указано в публикации, Россия «включит Украину в свою орбиту подобно Белоруссии».

На втором этапе в ход пойдут экономические и политические рычаги для установления контроля. Финальная же цель, по мнению издания, — «включить Украину в свою орбиту подобно Белоруссии».

Напомним, в России неоднократно заявляли об отсутствии планом по захвату Украины. Целями специальной военной операции являются защита населения Донбасса, прекращение восьмилетнего геноцида со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины для ликвидации исходящих от её территории угроз безопасности России и недопущение вступления Украины в НАТО.