Регион
12 ноября, 08:39

Выбрала Украину: Внешняя разведка России сравнила планы Армении с поцелуем Иуды

СВР раскрыла планы Армении отказаться от зерна России в пользу украинского

Обложка © Life.ru

Армения планирует частично закупать зерно на Украине вместо российских поставок. Информация о возможной смене торгового партнёра поступила из пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, назвав планы страны «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.

В ведомстве расценили этот шаг как политически мотивированный. По данным СВР, Ереван стремится «отвязаться» от Москвы и одновременно оказать экономическую поддержку Киеву, перенаправляя часть традиционных зерновых закупок Украине.

«Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений «хотят отвязаться» от Москвы и оказать помощь Украине», — сказано в сообщении.

Вероятно, это издержки европейского пути, по которому следует Армения уже несколько лет. Ранее армянский министр иностранных дел заявил, что Ереван планирует подать заявку с просьбой принять страну в качестве полноправного члена Евросоюза.

Владимир Озеров
