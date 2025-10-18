В МИД Армении сообщили о планах подать заявку на членство в ЕС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind
Армения собирается обратиться к Европейскому союзу с просьбой принять страну в качестве полноправного члена ЕС. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
«Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году», — отметил он.
По его словам, сроки инициативы зависят от ряда факторов. Тем не менее Евросоюз рассматривается Ереваном как ключевое направление взаимодействия.
Мирзоян подчеркнул, что углубление сотрудничества с ЕС закреплено в официальной политике Армении, и решение о подаче заявки станет логичным шагом в рамках этого курса.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна берёт курс на укрепление отношений с Россией. Как видите, планов у Еревана полно. И всё бы ничего, но сейчас для запуска импичмента армянского премьера не хватает всего двух подписей.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.