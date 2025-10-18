Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 15:23

В МИД Армении сообщили о планах подать заявку на членство в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Армения собирается обратиться к Европейскому союзу с просьбой принять страну в качестве полноправного члена ЕС. Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

«Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году», — отметил он.

По его словам, сроки инициативы зависят от ряда факторов. Тем не менее Евросоюз рассматривается Ереваном как ключевое направление взаимодействия.

Мирзоян подчеркнул, что углубление сотрудничества с ЕС закреплено в официальной политике Армении, и решение о подаче заявки станет логичным шагом в рамках этого курса.

Пашинян спустился в метро к народу с огромной свитой и камерами
Пашинян спустился в метро к народу с огромной свитой и камерами

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна берёт курс на укрепление отношений с Россией. Как видите, планов у Еревана полно. И всё бы ничего, но сейчас для запуска импичмента армянского премьера не хватает всего двух подписей.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Армения
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar