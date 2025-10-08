Пашинян спустился в метро к народу с огромной свитой и камерами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил доехать на работу на метро в сопровождении свиты в деловых костюмах и записал свою поездку на видео. Кадры он опубликовал в своём Telegram-канале.

Пашинян не только прокатился на метро, но и пообщался с местными жителями. Премьер-министр побеседовал с пожилой женщиной в вагоне и с молодёжью на улице. Не забыл он также сделать паузу на кофе в кафе и прогуляться по дороге на работу. В конце ролика показано, что Пашинян смог благополучно доехать до правительственного здания, поздоровался с сотрудниками охраны и ушёл на рабочее место.