Пашинян спустился в метро к народу с огромной свитой и камерами
Премьер-министр Армении Пашинян проехался на метро на работу и поделился видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил доехать на работу на метро в сопровождении свиты в деловых костюмах и записал свою поездку на видео. Кадры он опубликовал в своём Telegram-канале.
Пашинян проехался в метро и пообщался с народом. Видео © Telegram / Nikol Pashinyan
«Хорошее начало хорошего дня», — подписал «близкий к народу» политик свой видеоролик.
Пашинян не только прокатился на метро, но и пообщался с местными жителями. Премьер-министр побеседовал с пожилой женщиной в вагоне и с молодёжью на улице. Не забыл он также сделать паузу на кофе в кафе и прогуляться по дороге на работу. В конце ролика показано, что Пашинян смог благополучно доехать до правительственного здания, поздоровался с сотрудниками охраны и ушёл на рабочее место.
Ранее Life.ru рассказал, что премьер-министр Армении Пашинян похвастался, что президент США Дональд Трамп прислал ему фото со своим автографом. Особо его впечатлила надпись «Nikol you are great» (Никол, ты молодец).
