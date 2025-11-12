Россия и США
12 ноября, 08:45

Пашинян нарушил свой принцип и заявил, что Армения не откажется от зерна из РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен отказывать от российского зерна.

«Такого быть не может. Я впервые нарушаю свой принцип не комментировать то, чего я не читал, но заявляю, что это абсолютная несообразность» — сказал армянский премьер журналистам.

Ранее Служба внешней разведки РФ распространила заявление, в котором сообщается о намерении Армении переориентировать часть зерновых закупок с России на Украину. В СВР расценили эти планы как политический жест, направленный на ослабление экономических связей с Москвой и поддержку Киева. Там назвали планы закавказской страны «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.

Россия впервые с 90-х отправила Армении зерно через Азербайджан
