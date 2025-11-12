Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что считает Дональда Туска худшим главой правительства за всю историю страны с 1989 года. Несмотря на готовность к сотрудничеству по принципиальным госвопросам, политик не скрывает своей оценки.

Конфликт вышел на новый виток после отказа президента подписать указ о повышении званий офицерам спецслужб. Туск расценил это как «войну с правительством» и заявил в соцсети X, что для президентства «недостаточно победы на выборах». Навроцкий парировал, что для премьера «недостаточно постов в соцсетях», и обвинил Туска в использовании спецслужб в политических целях.

Противостояние между главой государства и премьером началось практически сразу после избрания Навроцкого в августе. Уже тогда Туск пообещал быть «безжалостным» к инициативам нового президента. Опрос United Surveys показал, что большинство поляков (61,2%) изначально не верили в возможность их мирного сосуществования.

Ранее Кароль Навроцкий заявил, что Киев не проявляет благодарности к польскому народу за оказанную помощь. По его оценке, ключевые разногласия, в частности по Волынской трагедии и кризису в аграрной сфере, до сих пор не урегулированы. Политик подчеркнул необходимость достижения равновесия между союзнической солидарностью и защитой национальных приоритетов.