Бывший сотрудник ЦРУ и Госдепа Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональд Трамп необоснованно критикует ход специальной военной операции. По его мнению, американский лидер либо получает неверную разведывательную информацию, либо неправильно её излагает.

Джонсон напомнил, что на линии боевого соприкосновения находятся более 700 тысяч российских военных, что позволяет ВС РФ действовать на более широком фронте, чем раньше.

«В то же время личный состав Украины сокращается. Так что имеется просто крупный дисбаланс, бесспорное преимущество России и бесспорная слабая сторона Украины. И это будет проявляться всё ярче в предстоящие месяцы», — прогнозирует Джонсон в интервью ТACС.

Ларри Джонсон — бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США, известный своими нестандартными оценками международной политики, которые часто расходятся с официальной позицией Вашингтона.

Сам глава США считает, что основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине является, нежелание российской стороны прекращать боевые действия. Именно так он объяснил отсутствие прогресса в переговорном процессе и перенос на неопределённый срок встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.