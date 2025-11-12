«‎Не мог в это поверить»: Названа фраза Путина, которая шокировала Трампа

Президент США Дональд Трамп не мог поверить в слова своего российского коллеги Владимира Путина о преследовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Незалежной в ходе саммита на Аляске. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Президент Путин говорил [Трампу], что на Украине преследуется и запрещается каноническая УПЦ, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», — рассказал он.