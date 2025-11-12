Россия и США
12 ноября, 08:26

«‎Не мог в это поверить»: Названа фраза Путина, которая шокировала Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Agency

Президент США Дональд Трамп не мог поверить в слова своего российского коллеги Владимира Путина о преследовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Незалежной в ходе саммита на Аляске. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Президент Путин говорил [Трампу], что на Украине преследуется и запрещается каноническая УПЦ, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», — рассказал он.

Дипломат также выразил мнение, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который неоднократно проводил многочасовые беседы с Путиным, получил от российского лидера «много новой и интересной» информации об украинском конфликте.

Напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на аляскинской военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В ходе переговоров стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине, при этом российская делегация подтвердила неизменность целей специальной военной операции. Американский лидер, в свою очередь, выразил удовлетворение состоявшимся диалогом, заявив, что не считает проведение саммита ошибкой. Реакция Владимира Зеленского на переговоры была негативной — украинская сторона охарактеризовала их как недопустимые и расценила как предательство союзнических обязательств.

Наталья Афонина
