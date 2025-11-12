Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Службы внешней разведки о том, что Армения якобы планирует отказаться от российского зерна в пользу украинского.

«Сообщения СВР никогда не бывают голословными», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге.

Песков также отметил, что Россия продолжает развивать сотрудничество с Арменией — как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений.

«Мы продолжаем развивать взаимодействие и на двусторонней основе, и в рамках интеграционных процессов с Ереваном. Будем это делать и дальше. Частые контакты на высшем уровне осуществляются», — добавил он.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Армения рассматривает возможность закупки украинского зерна за счёт средств Евросоюза, намереваясь сократить импорт из России. В СВР расценили эти планы как политический жест, направленный на ослабление экономических связей с Москвой и поддержку Киева. Там назвали планы закавказской страны «поцелуем Еревана» по аналогии с поцелуем Иуды.