На Саммите по госрегулированию в Москве дали прогноз о росте рекламного рынка РФ

Российский рекламный рынок продолжает снижаться седьмой квартал подряд, но по итогам 2025 года может показать рост до 10%. Такие прогнозы прозвучали на Саммите по госрегулированию в Москве, который открыл Неделю рекламы.

«Очень рад приветствовать вас на нашем саммите! С каждым годом он становится все многочисленнее. На мой взгляд, это очень важная площадка, так как вопросы индустрии и государства лучше всего обсуждать системно. И наша плодотворная дискуссия будет хорошим шагом для выстраивания этого взаимодействия», — сказал президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарёв.

Вице-президент АКАР Сергей Веселов подтвердил сложную динамику рынка, связав её с замедлением роста ВВП. При этом он анонсировал, что по итогам года рынок может достичь 950-1000 млрд рублей.

Ключевой темой саммита стало саморегулирование. ФАС России поддержала инициативы отрасли, отметив, что такие акты могут «идти на опережение». Также стало известно, что Госдума готовит новый законопроект о развитии креативной экономики. Эксперты обсудили и уникальность российской модели «цифрового суверенитета», которая, по мнению специалистов, является стратегическим преимуществом страны.

Пока регуляторы и крупные ассоциации обсуждают общие тренды, новые данные подтверждают: реклама уверенно уходит в онлайн. Новое исследование рисует чёткую картину будущего: уже в 2025 году на интерактивную рекламу может прийтись больше половины всех бюджетов российских компаний — 56%. Пока офлайн-каналы продолжают терять вложения, деньги активно перетекают в digital.