Москву накроют заряды мокрого снега и ледяные дожди на следующей неделе

В начале следующей недели погода в Москве преподнесет сюрприз. В понедельник тёплый фронт принесёт в столицу снегопады, которые перейдут в ледяные дожди. После обеда столбики термометров покажут от 0 до +3 градусов.

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на московской земле успеет сформироваться временный снежный покров. Его высота составит не более 1-3 сантиметров. Однако долго он не пролежит и вскоре растает.

«В субботу к берегам Москва-реки прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый штормовым ветром и сменой фазы осадков – ливни станут переходить в заряды мокрого снега, в середине дня температура понизится до 0…+3, а вечером ожидаются заморозки и гололедица», — пишет он в Телеграм-канале.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер обратил внимание на долгосрочные метеопрогнозы, согласно которым Европу и Россию ждет чрезвычайно холодная зима. Он уточнил, что столь суровые погодные условия относятся к редким явлениям, повторяющимся с периодичностью примерно в два десятилетия. Основанием для такого прогноза, по словам Миллера, послужил анализ 20-летних климатических циклов.