На Украине готовят реформу об укреплении позиций русского языка

На Украине разработали законопроект, расширяющий использование русского языка и языков нацменьшинств. Информация об этом содержится в заявлении общественных организаций, которое распространил нардеп Владимир Вятрович в соцсетях.

Согласно документу, Государственная служба по этнополитике направила на согласование министерствам законопроект, предусматривающий применение языков национальных меньшинств в сфере услуг, научных публикациях и на конференциях.

«Причём речь идёт отнюдь не о венгерском, румынском или польском языках, а и о других языках, прежде всего русском», — сказано в заявлении.

Законопроект также отменяет обязательное использование украинского языка во время выступлений на заседаниях местных советов и официальных мероприятиях. В регионах традиционного проживания нацменьшинств нормативные акты местных органов власти должны будут дублироваться на языке соответствующего сообщества.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинские школьники на переменах стали чаще общаться на русском языке. К примеру, за последний год число тех, кто обожает мову и считает её родной для себя снизилось с 71% до 64%. При этом, по данным уполномоченной по защите государственного языка Украины, лишь 18% учеников в Киеве говорят исключительно по-украински.

Вместе с тем в октябре Правительство Украины внесло в парламент законопроект, предлагавший исключить русский язык из перечня, подлежащего защите согласно Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств. Однако впоследствии Верховная рада сняла эту инициативу с рассмотрения. Ряд украинских СМИ в то время сообщал, что данное решение было принято якобы по рекомендации европейских структур.

Политика вытеснения русского языка сферы публичного пространства проводится на Украине с 2014 года. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который существенно ограничил возможности применения русского и других языков национальных меньшинств в стране. Местные власти ввели полный запрет на русскоязычные культурные продукты, включая книги, фильмы, спектакли и песни, запретили изучение русского языка в школах и университетах, а также стали требовать от школьников общаться во время перемен исключительно на украинском. При этом граждане Украины продолжают активно использовать русский язык в повседневном общении, что регулярно приводит к конфликтным ситуациям. 8 декабря 2023 года Верховная рада приняла закон о правах национальных меньшинств, учитывающий рекомендации Венецианской комиссии – консультативного органа Совета Европы. Этот документ отменяет ряд языковых ограничений для тех меньшинств, которые пользуются официальными языками Европейского союза. В то же время все прежние ограничения на использование русского языка были сохранены и приобрели бессрочный характер.