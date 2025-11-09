Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 20:04

Лишь 18% киевских учеников используют исключительно украинский язык в школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

В школах Киева стали меньше использовать украинский язык, предпочитая общение на русском. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Государственной службой качества образования и уполномоченной по защите государственного языка Украины.

Отмечается, что 66 процентов учащихся признались, что не используют мову во время уроков, а 82 процента не говорят по-украински на переменах. Исключительно на государственном языке в школе разговаривают лишь 18 процентов киевских шильников.

При этом около 24 процентов школьных учителей в Киеве ведут уроки на русском языке. Ещё 40 процентов используют русский на переменах. В среднем по Украине эти показатели составляют 14 и 21 процент соответственно.

«Кот или кит?» Захарову повеселила паника Киева из-за перехода украинцев на русский язык
«Кот или кит?» Захарову повеселила паника Киева из-за перехода украинцев на русский язык

Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что украинский парламент отозвал законопроект, предусматривавший исключение русского языка из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков. По его словам, решение было принято правительством под давлением Европейского союза. Депутат утверждает, что в Брюсселе сослались на наличие так называемых «российских лоббистов» в Совете Европы. При этом сам Вятрович назвал исключение русского языка из защищаемых хартией давно назревшей мерой и призвал власти руководствоваться национальными интересами Украины.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar