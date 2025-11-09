В школах Киева стали меньше использовать украинский язык, предпочитая общение на русском. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Государственной службой качества образования и уполномоченной по защите государственного языка Украины.

Отмечается, что 66 процентов учащихся признались, что не используют мову во время уроков, а 82 процента не говорят по-украински на переменах. Исключительно на государственном языке в школе разговаривают лишь 18 процентов киевских шильников.

При этом около 24 процентов школьных учителей в Киеве ведут уроки на русском языке. Ещё 40 процентов используют русский на переменах. В среднем по Украине эти показатели составляют 14 и 21 процент соответственно.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что украинский парламент отозвал законопроект, предусматривавший исключение русского языка из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков. По его словам, решение было принято правительством под давлением Европейского союза. Депутат утверждает, что в Брюсселе сослались на наличие так называемых «российских лоббистов» в Совете Европы. При этом сам Вятрович назвал исключение русского языка из защищаемых хартией давно назревшей мерой и призвал власти руководствоваться национальными интересами Украины.