На Украине по просьбе ЕС отказались лишать защиты русский язык

Украинский парламент отозвал законопроект, предусматривавший исключение русского языка из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков. Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.

По его словам, решение было принято правительством под давлением Европейского союза. Депутат утверждает, что в Брюсселе сослались на наличие так называемых «российских лоббистов» в Совете Европы. При этом сам Вятрович назвал исключение русского языка из защищаемых хартией давно назревшей мерой и призвал власти руководствоваться национальными интересами Украины.

Ранее стало известно, что украинские власти разработали законопроект, предусматривающий исключение русского и молдавского языков из перечня, подлежащего защите в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Авторы инициативы объясняют это решение тем, что русский язык, оставаясь наиболее распространённым среди национальных меньшинств, потенциально может вытеснять украинский из публичного пространства.