На Украине по просьбе ЕС отказались лишать защиты русский язык
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
Украинский парламент отозвал законопроект, предусматривавший исключение русского языка из перечня защищаемых Европейской хартией региональных языков. Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной Рады Владимир Вятрович.
По его словам, решение было принято правительством под давлением Европейского союза. Депутат утверждает, что в Брюсселе сослались на наличие так называемых «российских лоббистов» в Совете Европы. При этом сам Вятрович назвал исключение русского языка из защищаемых хартией давно назревшей мерой и призвал власти руководствоваться национальными интересами Украины.
Ранее стало известно, что украинские власти разработали законопроект, предусматривающий исключение русского и молдавского языков из перечня, подлежащего защите в соответствии с Европейской хартией региональных или миноритарных языков. Авторы инициативы объясняют это решение тем, что русский язык, оставаясь наиболее распространённым среди национальных меньшинств, потенциально может вытеснять украинский из публичного пространства.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.