Сийярто заговорил на русском языке во время конференции в Минске

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто открыл своё выступление на Минской конференции по евразийской безопасности на русском языке. Он выразил благодарность организаторам за приглашение и признал, что за участие в мероприятии подвергнется критике.

Сийярто по-русски начал выступление на конференции по безопасности в Минске. Видео © TikTok/АРХАНГЕЛЫ

«Уважаемые коллеги, я благодарю за приглашение. Это для меня большая честь, что вы меня в третий раз приглашаете. Конечно, меня будут много критиковать за моё участие, но ситуация глобальной безопасности настолько плоха, что я должен быть здесь сегодня», — сказал Сийярто на русском языке, а потом перешёл на английский.

В Минске во вторник начала работу III международная конференция по евразийской безопасности, собравшая представителей различных стран. Участники форума обсуждают вопросы формирования новой архитектуры международной безопасности и перспективы диалога между Востоком и Западом. Среди присутствующих значатся министры иностранных дел России, КНДР, Мьянмы, а также специальный посланник правительства Китая по евразийским делам.

Ранее Петер Сийярто заявил, что в Будапеште продолжается подготовка саммита России и США, который всё же состоится, но в более позднее время. По главам главы венгерского МИД необходимо добиться, чтобы результатом встречи стало установление мира.