Сийярто рассказал о последствиях 40-летнего пребывания Венгрии в советском блоке

Опыт пребывания Венгрии в советском блоке показывает опасность мирового разделения на политические и идеологические лагеря. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на пресс-конференции.

«40 лет мир был разделён на блоки, венгры потеряли почти 40 лет, именно этот феномен влияет на нас. Наш опыт говорит, что мы только потеряем, если вернёмся к такому разделению», — отметил он.

Глава венгерского МИД констатировал, что мир сейчас переживает сложный период, сравнимый с окончанием холодной войны, и существующие угрозы требуют коллективных усилий. Он подчеркнул, что военные действия не являются выходом из ситуации, и призвал к диалогу и поиску компромиссов для достижения мира.

Ранее сообщалось, что Венгрия предложила Чехии и Словакии создать альянс в ЕС, который скептически относится к Украине. Для этого венгерский премьер Виктор Орбан хочет выработать общую позицию по Украине с главой чешского движения ANO Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо. Они собираются это сделать до декабрьского саммита ЕС.