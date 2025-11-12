Россия и США
12 ноября, 10:51

Навроцкий отказался ставить интересы Украины выше польских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KSikorski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KSikorski

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна не намерена ставить национальные интересы Украины выше собственных. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Wpolsce24.

«Это должны быть партнёрские отношения, попытка нахождения симметрии между интересом польского государства и интересом Украины. Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины», — подчеркнул Навроцкий.

Политик добавил, что если кто-либо ожидает, что он не будет отстаивать голос польского народа в важных вопросах, то такие ожидания напрасны. Навроцкий подтвердил, что Варшава продолжает оказывать помощь Киеву, однако отношения между странами должны строиться на принципах взаимного уважения и баланса интересов.

Ранее Навроцкий заявил, что Киев не демонстрирует должной благодарности польскому народу за оказанную поддержку. Ключевые спорные вопросы, включая исторические события, связанные с Волынской трагедией, а также текущий аграрный кризис, остаются нерешёнными. Политик подчеркнул важность нахождения баланса между союзническими обязательствами и защитой национальных интересов Польши.

Анастасия Никонорова
