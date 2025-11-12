Запорожский горсовет пригласил семьи погибших солдат ВСУ замечательно провести время на спектакле под названием «Весёлая вдова». Приглашение опубликовано в паблике Водянской ОТГ.

«Департамент по вопросам ветеранской политики Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить на этой неделе спектакль «Весёлая вдова», — сказано в публикации.

Спектакль пройдёт там уже завтра в 17:00. Само действо расскажет о богатой вдове, за чьим состоянием охотятся многочисленные поклонники.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что призывной возраст на Украине было бы неплохого снизить до 22-23 лет с нынешних 25. По его словам, это поможет решить все проблемы с нехваткой личного состава в украинских ВС. Кстати, оба его сына призывного возраста сейчас находятся в США и занимаются баскетболом в своё удовольствие.