12 ноября, 11:57

На Украине жён погибших бойцов ВСУ пригласили на спектакль «Весёлая вдова»

Фото со спектакля «Весёлая вдова» в московском театре. Обложка © Московский театр оперетты

Запорожский горсовет пригласил семьи погибших солдат ВСУ замечательно провести время на спектакле под названием «Весёлая вдова». Приглашение опубликовано в паблике Водянской ОТГ.

«Департамент по вопросам ветеранской политики Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить на этой неделе спектакль «Весёлая вдова», сказано в публикации.

Спектакль пройдёт там уже завтра в 17:00. Само действо расскажет о богатой вдове, за чьим состоянием охотятся многочисленные поклонники.

Кличко призывает мобилизовать 22-летних украинцев на фоне вспышки газовой гангрены в ВСУ

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что призывной возраст на Украине было бы неплохого снизить до 22-23 лет с нынешних 25. По его словам, это поможет решить все проблемы с нехваткой личного состава в украинских ВС. Кстати, оба его сына призывного возраста сейчас находятся в США и занимаются баскетболом в своё удовольствие.

