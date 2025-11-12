На Украине наказали бегунью-чемпионку Гордиюк за переход под флаг России

Спортсменку из Запорожской области Анна Гордиюк исключили из Федерации лёгкой атлетики Украины. Решение было принято после её выступления на российских соревнованиях. Украинские СМИ назвали это причиной лишения статуса.

Как сообщает издание OBOZ, 20-летняя бегунья попала под санкции «из-за предательства страны». Отмечается, что Гордиюк теперь выступает под флагом России. Ранее она становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниорок.

В России карьера спортсменки активно развивается. Еще в июне прошлого года она выиграла всероссийские соревнования в Смоленске в беге на 100 метров. А 6 мая текущего года Всероссийская федерация лёгкой атлетики присвоила Гордиюк звание Мастер спорта. Помимо победы в Смоленске, она также выигрывала турниры в Волгограде, Краснодаре и Орле.