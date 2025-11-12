Mellstroy подсаживает миллионы россиян на азартные игры через розыгрыши квартир

Известный треш-стример Mellstroy (Андрей Бурим) вовлекает многомиллионную аудиторию в нелегальный азартный бизнес под видом масштабных розыгрышей. Об этом изданию «Постньюс» сообщил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Член ОП РФ пояснил, что проект блогера функционирует по схеме финансовой пирамиды. Дорогостоящие призы, такие как квартиры, выступают в роли маркетингового инструмента для привлечения зрителей к основной деятельности Бурима — трансляциям, рекламирующим онлайн-казино. При этом реальная доходность его операций находится на уровне других подпольных организаторов азартных игр.

По словам Машарова, Mellstroy и подобные ему блогеры, продвигая букмекеров и казино, получают за свою рекламу многомиллионные гонорары. При этом доходы самих игровых компаний от этой запрещённой деятельности измеряются уже миллиардами рублей.

Ранее Mellstroy объявил розыгрыш с призовым фондом $1,5 млн и 30 квартирами. Задачей конкурсантов стало создание рекламного ролика, посвящённого самому стримеру. Одной из наиболее резонансных акций стало размещение участником никнейма блогера на столь крупной площади, что надпись можно было легко распознать даже из космоса. Это действие спровоцировало незамедлительную реакцию властей: Государственная Дума инициировала законопроект о блокировке всех активов компании «Меллстрой» и ограничении её доступа к аудитории в России.