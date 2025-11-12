Россия и США
12 ноября, 12:59

Google обвинили в слежке за личными сообщениями пользователей с помощью ИИ

Обложка © hutterstock / FOTODOM / Who is Danny

Компанию Google обвинили в том, что её ИИ-ассистент Gemini был «тайно» активирован в приложениях Gmail, Chat и Meet и использовался для сбора персональных данных без согласия пользователей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на коллективный иск, поданный в федеральный суд Сан-Хосе (Калифорния).

В иске утверждается, что Google начала активацию Gemini ещё в октябре: пользователи могли включить его сами, но без действий с их стороны Gemini якобы начала «использовать всю историю личных сообщений, включая письма и вложения» в Gmail. Отключить ассистента можно только через настройки Google, что делает процесс неудобным.

По мнению истцов, Google нарушает калифорнийский закон 1967 года, запрещающий запись и прослушку конфиденциальных разговоров без согласия всех участников. Компания пока не сделала публичного развёрнутого комментария по делу.

Запрос «жена придурка» в Google выдает биографию Елены Зеленской
Ранее Alphabet — материнская компания Google — уже сталкивалась с критикой за сбор данных пользователей и вопросы конфиденциальности. Исковая волна по связям с ИИ-технологиями постепенно растёт по всему миру.

Николь Вербер
