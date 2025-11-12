Дрон пролетел прямо над колонной танков во Франции

Над колонной французских танков Leclerc на востоке страны пролетел неизвестный дрон. Об этом в среду сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошёл в ночь на среду на сортировочной станции в городе Мюлуз. Дрон совершил несколько полётов над специальной колонной с боевыми машинами. По данным радиостанции, сигнал тревоги поднял сотрудник службы безопасности.

Это уже не первый подобный случай. Накануне дрон был замечен над пороховым заводом компании Eurenco в Бержераке, который производит порох для снарядов, в том числе поставляемых Украине. В последние месяцы Европа фиксирует целую серию пролётов беспилотников над стратегическими объектами.

А накануне неопознанный дрон был замечен над заводом компании Eurenco в Бержераке (Франция), который производит порох для артиллерийских снарядов, в том числе поставляемых на Украину. Инцидент произошёл на фоне участившихся в Европе сообщений о полетах беспилотников над уязвимыми объектами. Власти нескольких стран — Германии, Бельгии, Швеции, Дании и Норвегии — уже фиксировали подобные инциденты, в некоторых случаях это приводило к закрытию воздушного пространства. Ранее дроны также появлялись над французской военной базой, где обучаются украинские солдаты.

В Москве отрицают причастность к этим полетам. Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России пустыми, а Владимир Путин в шутку пообещал «не запускать дроны» в упомянутые страны.

