Британское подразделение по борьбе с дронами отправили в Бельгию

Великобритания присоединилась к Франции и Германии, направив в Бельгию подразделение для борьбы с беспилотниками. Цель – помочь Брюсселю справиться с появлением неопознанных летательных аппаратов в небе страны. Об этом сообщил в соцсети X глава МО Бельгии Тео Франкен.

«Благодарны нашим британским друзьям за их оперативную поддержку и солидарность. Развертывание британской группы по борьбе с беспилотниками в Бельгии укрепляет нашу коллективную безопасность и демонстрирует наше единство в противодействии гибридным угрозам», — сказано в публикации.

Напомним, ранее бельгийское подразделение французского военно-промышленного концерна Thales заявило об увеличении случаев появления БПЛА над своими производственными площадками. Представитель компании сообщил, что были предприняты «огромные усилия» для установки систем обнаружения на объектах предприятия.