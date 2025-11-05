Россия и США
В Бельгии высмеяли закупку военными охотничьих ружей для уничтожения БПЛА

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Reshetnikov_art

Мэр бельгийского города Шарлеруа Тома Дермин прокомментировал решение Министерства обороны Бельгии приобрести охотничьи ружья для борьбы с БПЛА, нарушающими воздушное пространство страны. Дермин предложил в эфире телеканала RTL вместо этого нанимать для выполнения задачи браконьеров.

«Я видел [информацию], что бельгийское Минобороны закупает помповые охотничьи ружья, чтобы при помощи их сбивать дроны, то есть мы могли бы организовать масштабный сбор средств, чтобы все браконьеры Бельгии отправились стрелять по дронам», — сказал он.

При этом мэр отметил серьёзность ситуации, заявив, что Бельгия не сталкивалась с подобной угрозой на протяжении десятилетий. Страна оказалась «в беспомощном положении», потратив миллиарды евро на американские истребители F-35, но не имея эффективных средств для противодействия.

«Я бы солгал, если бы сказал, что [у нас] есть план действий. Объективно говоря, сегодня мы находимся в затруднительном положении. Мы знаем, что существует угроза, которую мы не предвидели», добавил Тома Дермин.

Напомним, что ночью из-за обнаружения дронов были временно закрыты все три аэропорта Бельгии: Брюссель, Льеж и Шарлеруа. Министр обороны Тео Франкен сообщил, что неопознанные беспилотники были замечены над авиабазами Флорен, где базируются недавно полученные F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие. В результате инцидентов с БПЛА 5 ноября международный аэропорт Брюсселя отменил 54 рейса.

