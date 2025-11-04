Администрация Трампа рассматривает удары БПЛА по Нигерии

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов беспилотниками по территории Нигерии. Об этом со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщает телеканал NBC.

По данным телеканала, такие меры обсуждаются на фоне обвинений Трампа в адрес нигерийских властей в преступлениях против христианского населения. В сообщении подчёркивается, что прямая отправка американских военных в Нигерию представляется маловероятной, поскольку президент традиционно избегает масштабного задействования войск в зарубежных конфликтах.

«Неясно, что администрация предпримет для борьбы с исламскими боевиками в Нигерии, но точечные удары при помощи беспилотников являются одним из рассматриваемых предварительных вариантов... Трамп намекнул, что он открыт к идее отправки войск в Нигерию, но это представляется гораздо менее вероятным вариантом, поскольку он обычно не желает задействовать войска в конфликтах за рубежом», — говорится в сообщении NBC.

Телеканал также отмечает, что Белый дом поддерживает постоянный контакт с правительством Нигерии. По словам высокопоставленного чиновника администрации, американская сторона надеется на партнёрское сотрудничество с нигерийскими властями для принятия срочных мер по защите христианского населения и других гражданских лиц от насилия.

Ранее Дональд Трамп, обвинивший нигерийские власти в притеснении христиан, пригрозил прекратить финансовую помощь и дал указание военным разработать планы силовых действий. Он заявил в Truth Social, что США немедленно прекратят поддержку страны, если насилие продолжится, и что возможная операция будет «жёсткой, быстрой и ловкой». Нигерия испытывает серьёзные трудности из-за действий радикальных исламистских группировок, что приводит к многочисленным жертвам и общей нестабильности.