Бельгийское подразделение французского военно-промышленного концерна Thales заявило об увеличении случаев появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над своими производственными площадками. Свою обеспокоенность изданию Politico выразил региональный директор Thales Belgium Ален Кеврен.

«Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад... Мы обеспокоены», — заявил он.

Представитель компании Кеврен сообщил, что были предприняты «огромные усилия» для установки систем обнаружения на объектах предприятия. Данная ситуация складывается на фоне планов компании по удвоению производства неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч штук в течение нескольких лет, что обусловлено высоким спросом.

Ранее Life.ru рассказал, что в Европе намеренно создаётся атмосфера «БПЛА-фобии» для оправдания милитаризации промышленности. В то время как граждане Евросоюза воспринимают дроны в основном как развлечение, власти стремятся представить их прежде всего как военную угрозу.