Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 октября, 04:19

Российская система ПВО за ночь сбила 53 украинских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Минобороны России отчиталось об отражении атаки украинских беспилотников на территории нескольких регионов страны. За ночь с 7 на 8 октября дежурные расчёты ПВО уничтожили 53 вражеских БПЛА самолётного типа, отметили в ведомстве.

По данным МО, наибольшее количество беспилотников – 28 – сбито над Белгородской областью, ещё 11 – над Воронежской. Кроме того, шесть дронов ликвидированы в Ростовской области, по два – в Брянской и Курской, и по одному – в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской.

В Минобороны подчеркнули, что атака была отражена силами дежурных подразделений ПВО, угрозы для гражданских объектов нет.

США могут дать Киеву ракеты Tomahawk, но запретить использовать их
США могут дать Киеву ракеты Tomahawk, но запретить использовать их

Ранее Life.ru писал, что в России вновь открыли три аэропорта, которые временно приостанавливали работу из соображений безопасности. Теперь полёты возобновлены в Тамбове, Волгограде и Ставрополе. В Росавиации уточнили, что ограничения сняли после того, как угроза воздушных атак была полностью устранена.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar