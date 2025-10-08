Российская система ПВО за ночь сбила 53 украинских беспилотника

Минобороны России отчиталось об отражении атаки украинских беспилотников на территории нескольких регионов страны. За ночь с 7 на 8 октября дежурные расчёты ПВО уничтожили 53 вражеских БПЛА самолётного типа, отметили в ведомстве.

По данным МО, наибольшее количество беспилотников – 28 – сбито над Белгородской областью, ещё 11 – над Воронежской. Кроме того, шесть дронов ликвидированы в Ростовской области, по два – в Брянской и Курской, и по одному – в Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской.

В Минобороны подчеркнули, что атака была отражена силами дежурных подразделений ПВО, угрозы для гражданских объектов нет.

Ранее Life.ru писал, что в России вновь открыли три аэропорта, которые временно приостанавливали работу из соображений безопасности. Теперь полёты возобновлены в Тамбове, Волгограде и Ставрополе. В Росавиации уточнили, что ограничения сняли после того, как угроза воздушных атак была полностью устранена.