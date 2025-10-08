В России открыли три аэропорта из четырёх

Росавиация отменила временные ограничения на приём и выпуск самолётов в трёх аэропортах России. Как сообщили в пресс-службе ведомства утром 8 октября, для полётов открыты воздушные гавани Тамбова, Волгограда и Ставрополя.

«Аэропорт Тамбов (Донское), Волгоград, Ставрополь (Шпаковское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщениях Росавиации в Telegram-канале.

Во время действия ограничений на запасной аэродром отправили один самолёт, который летел в Волгоград. В ведомстве добавили, что аэропорты закрывали, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Напомним, что сейчас остаётся закрытым аэропорт Нижнего Новгорода. Там временные ограничения на полёты ввели около 5 утра.