Регион
8 октября, 01:03

Гусев: Ещё около 10 БПЛА уничтожили над Воронежской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью около 10 украинских беспилотников ночью 8 октября. БПЛА ликвидировали в двух районах и двух городах региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов и двух городов Воронежской области были обнаружены и уничтожены ещё около десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным регионального правительства, налёт дронов ВСУ обошёлся без пострадавших. Разрушений на земле тоже не зарегистрировали. В администрации добавили, что в Воронеже, Борисоглебске, Нововоронеже, Лискинском и Острогожском районах отменили угрозу удара БПЛА.

За три часа над Россией сбили 30 украинских дронов
Ранее Life.ru рассказывал, как три человека, включая четырёхлетнюю девочку, пострадали при ракетном обстреле села Мощёное в Грайворонском округе Белгородской области. Снаряд ВСУ попал в частный дом, после чего часть здания обрушилась.

