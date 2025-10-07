Валдайский форум
7 октября, 20:36

За три часа над Россией сбили 30 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nok Lek Travel Lifestyle

Средства противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами России. Как сообщили Минобороны РФ, массированную атаку отражали 7 октября в период с 20:00 до 23:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении Минобороны.

Больше половины дронов, 16 штук, сбили над Белгородской областью. Ещё 11 уничтожили над Курской областью. Два БПЛА сбили над Ростовской областью и один — над Воронежской.

В Липецке нашли взрывоопасные обломки БПЛА, часть жителей эвакуируют
Днём российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Три из них сбили над Брянской областью. Ещё два БПЛА нейтрализовали над Курской и Белгородской областями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Лия Мурадьян
