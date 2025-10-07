Минобороны: Над тремя областями России сбито семь украинских БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны в ходе дежурства с 14:00 до 17:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны Российской Федерации.
По информации военного ведомства, три беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы в небе над Брянской областью, ещё два — над территорией Курской области. Над Белгородской областью средствами ПВО было сбито также два дрона.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников на Воронежскую область, в ходе которой было уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об успешном срабатывании систем ПВО в пяти районах региона и одном городе областного значения. По его словам, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
