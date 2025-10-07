Минобороны: Над тремя областями России сбито семь украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны в ходе дежурства с 14:00 до 17:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны Российской Федерации.

По информации военного ведомства, три беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы в небе над Брянской областью, ещё два — над территорией Курской области. Над Белгородской областью средствами ПВО было сбито также два дрона.