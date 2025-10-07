В Воронежской области обломки сбитого БПЛА повредили котельную

Ночью 7 октября силы ПВО отразили крупную атаку дронов на Воронежскую область, уничтожив 17 украинских беспилотников. Один из них упал вблизи котельной, повредив остекление и коммуникации. По словам губернатора Александра Гусева, в пяти районах и одном городе региона системы ПВО сработали штатно, пострадавших нет.

Глава области отметил, что повреждения зафиксированы только на одном объекте.

«В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», – уточнил Гусев.

Он также добавил, что угроза повторной атаки снята, а на местах работают оперативные службы.

Ранее Life.ru писал, что ночью во вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.