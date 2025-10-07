Валдайский форум
7 октября, 04:24

В Воронежской области обломки сбитого БПЛА повредили котельную

Ночью 7 октября силы ПВО отразили крупную атаку дронов на Воронежскую область, уничтожив 17 украинских беспилотников. Один из них упал вблизи котельной, повредив остекление и коммуникации. По словам губернатора Александра Гусева, в пяти районах и одном городе региона системы ПВО сработали штатно, пострадавших нет.

Глава области отметил, что повреждения зафиксированы только на одном объекте.

«В одном из муниципалитетов обломками беспилотника повреждены остекление и сети котельной», – уточнил Гусев.

Он также добавил, что угроза повторной атаки снята, а на местах работают оперативные службы.

ПВО сбила летевший на Москву украинский беспилотник
Ранее Life.ru писал, что ночью во вторник российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Тульской областью. Губернатор Дмитрий Миляев отметил, что никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

