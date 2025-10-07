Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 03:38

Четыре украинских БПЛА сбили ночью над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Тульской областью за ночь 7 октября четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника», — написал он в Telegram-канале.

По данным властей, ночной налёт БПЛА на Тульскую область обошёлся без пострадавших. Повреждения зданий и объектов инфраструктуры тоже не зарегистрировали. Жителей просят не трогать найденные на земле детали дронов.

Российские ПВО сбили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области
Российские ПВО сбили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Напомним, что этой же ночью силы ПВО уничтожили один летевший на Москву украинский беспилотник. О повреждениях или других последствиях на земле не сообщалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar