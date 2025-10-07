Четыре украинских БПЛА сбили ночью над Тульской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили над Тульской областью за ночь 7 октября четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили четыре украинских беспилотника», — написал он в Telegram-канале.

По данным властей, ночной налёт БПЛА на Тульскую область обошёлся без пострадавших. Повреждения зданий и объектов инфраструктуры тоже не зарегистрировали. Жителей просят не трогать найденные на земле детали дронов.

Напомним, что этой же ночью силы ПВО уничтожили один летевший на Москву украинский беспилотник. О повреждениях или других последствиях на земле не сообщалось.