Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 02:39

Российские ПВО сбили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку на Ростовскую область 7 октября. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотник сбили в Шолоховском районе.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Власти уточнили, что в результате налёта никто не пострадал. Последствий на земле тоже не зафиксировали.

Четыре аэропорта России ночью ограничили полёты
Четыре аэропорта России ночью ограничили полёты

Перед этим о ликвидации летевшего на Москву беспилотника сообщил мэр Сергей Собянин. Также о работе ПВО сообщали жители Тульской области. Кроме этого взрывы гремели в Нижегородской области. А в Воронежской области обломки БПЛА повредили частный дом и машину. Еще 20 автомобилей и окна многоквартирного дома пострадали в Белгородской области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar