7 октября, 11:09

В Липецкой области обломки БПЛА повредили автомобиль и частный дом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В результате ночного падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Липецкой области повреждены гражданские объекты в городе Ельце. Соответствующую информацию подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

«На местах падения обломков работают специалисты. В Ельце повреждены автомобиль и остекление частного дома. Главе города поручено оказать пострадавшим жителям всю необходимую помощь», — написал глава региона.

Артамонов также сообщил, что в ходе ночного отражения атаки над территорией области было сбито шесть беспилотников, при этом жертвы и пострадавшие среди населения отсутствуют. Власти организовали работу по оценке ущерба и оказанию поддержки пострадавшим гражданам.

Четыре украинских БПЛА сбили ночью над Тульской областью
Четыре украинских БПЛА сбили ночью над Тульской областью

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников на Воронежскую область, в ходе которой было уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в пяти районах и одном городе системы ПВО сработали штатно, жертв и пострадавших нет.

Анастасия Никонорова
