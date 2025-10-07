В Липецке нашли взрывоопасные обломки БПЛА, часть жителей эвакуируют
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
В Липецке на улице Будённого обнаружили взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы», — написал Артамонов в Telegram-канале.
Губернатор указал, что для обеспечения безопасности проведут эвакуацию части жителей. Их разместят во временных пунктах. После этого был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для Хленского, Тербунского, Задонского, Долгоруковского, Липецкого, Воловского районов, и Липецка.
Напомним, что днём российские системы противовоздушной обороны с 14:00 до 17:00 уничтожили семь украинских беспилотников самолётного типа. Из них три БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью, ещё по два — над территорией Курской и Белгородской областей. Перед этим в Липецкой области обломки БПЛА повредили автомобиль и частный дом.
