В Липецке нашли взрывоопасные обломки БПЛА, часть жителей эвакуируют

В Липецке на улице Будённого обнаружили взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Губернатор указал, что для обеспечения безопасности проведут эвакуацию части жителей. Их разместят во временных пунктах. После этого был объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА для Хленского, Тербунского, Задонского, Долгоруковского, Липецкого, Воловского районов, и Липецка.